Бородатого таксиста-извращенца ищут в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Молодого таксиста-извращенца разыскивают в Петербурге. Мужчина надругался над своей клиенткой в парке в Новом Девяткино.

По данным источника ФАН, накануне в полицию обратилась гражданка Узбекистана. По словам 26-летней женщины, утром 30 октября она вызвала такси, чтобы поехать домой. Водитель на белом Hyundai Solaris повез ее в Подъездной переулок, но по дороге остановился у Капрельева парка в Новом Девяткино и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«После этого злоумышленник выкинул ее из машины. В автомобиле остались сумка женщины с документами и мобильный телефон Honor 10», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

«Потерпевшая описала его как молодого человека примерно 27 лет узбекской национальности, плотного телосложения, среднего роста, с черными волосами и небольшой бородой», — добавил источник.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее DEITA.RU сообщала о розыске в Приморье и других регионах страны насильника и убийцы, которого не могут поймать с 2012 года. В середине октября полиция объявила награду в миллион рублей за информацию о преступнике.