Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал о запасах воды в Крыму

Севастополь, 31 октября. В Крыму с визитом находится вице-премьер-министр Правительства России Марат Хуснуллин. Он проводит встречу с руководством полуострова, передает корреспондент ФАН.

Комментируя вопрос о запасах воды в Крыму, вице-премьер сообщил, что в настоящий момент у правительства есть данные Росгеологии, которые были получены еще в Советском Союзе.

«Но окончательно о том, где, в каком месте, сколько воды сможем добрать, мы будем говорить в конце декабря. Когда мы на существующих сегодня скважинах добуримся и поймем, можем ли мы эту воду пустить в сеть. Плюс мы сегодня обсудили дополнительные месторождения, которые обозначены на картах, но они пока неразведанные. Их тоже будем разведывать, чтобы понять, какой там есть запас воды», — сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, накануне вице-премьер посетил Севастополь, где вместе с губернатором Михаилом Развожаевым проинспектировал строительство объектов, которые включены в план по реализации мероприятий по обеспечению водой города-героя.