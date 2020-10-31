В Киеве готовы выполнять Минские соглашения в обмен на транши МВФ

Украинский блогер-«порохобот» Алексей Арестович, недавно назначенный спикером Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, дал первые интервью местным СМИ. В них он отказался от своего темного прошлого и сообщил, что «Киев должен полностью, по пунктам, выполнить Минские соглашения». Эксперты уверены, что Арестович, циник и опытный хамелеон, призван лишь ухудшить обстановку в ТКГ. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Когда скандального блогера Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу, вменяемых киевских аналитиков аж передернуло от отвращения. Дело в том, что он «порохобот» и сторонник «партии войны», с 2014 года вступался за экс-президента во всех кризисных для Порошенко ситуациях. Причем Арестовича считают одним из самых гнусных «порохоботов», который в самые тяжелые времена 2014–2016 годов писал в соцсетях такие гадости, что те, кто их читал, до сих пор отмыться не могут — противно. Несколько лет он «дул в одну дуду» наравне с такими омерзительными персонажами, как Мирослав Гай, Аркадий Бабченко, Айдер Муждабаев, Виталий Портников и т. д.

Отдельные посты «порохобота» в Сети вызывали оторопь даже у сторонников «партии войны». Например, в феврале 2015 года он разместил в своем блоге такую запись.

«Даже если мы полностью потеряем Дебальцевскую группировку, это станет трагедией для многих семей, но не станет катастрофой, обрушившей фронт. Это страшно звучит, но мы, без потери боеспособности, можем себе позволить еще пять таких «котлов». Украина — крупнейшая европейская страна. Поэтому даже потеря 30 тысяч убитыми — не самые заметные потери при ставках и масштабе такой игры, как в Донбассе».

В декабре 2017 года Арестович неожиданно совершил «каминг-аут»: он публично признался, что намеренно извращал информацию о войне в Донбассе. Делал он это по двум причинам. Во-первых, чтобы создать некий «патриотический лубок, в котором все едины и героичны», а Украину ожидают блестящие перспективы. Во-вторых, его задачей было всеми силами обливать грязью Россию. Тогда же он сообщил, что «испытывает к общественной массе украинцев умеренное отвращение», а также раскритиковал попытки украинизировать культуру.

Потом Арестович на год ушел добровольцем в АТО, а в 2019-2020 годах учил студентов «мастерству пропаганды» на разных тренингах. Он выступал на одной сцене с нацистом Дмитрием Корчинским и лидером группировки С14 Евгением Карасем, которым вменяемый человек даже не подаст руку.

Главная проблема его назначения, по словам экспертов, в том, что Арестович — человек без совести и твердых моральных принципов. Ранее он признавался, что «с легкостью выдает себя за профессионала в любой области». Блогер уверен, что главное — «вовремя почувствовать изменение конъюнктуры и поменять линию поведения, чтобы остаться успешным». То есть новый украинский спикер ТКГ в Минске — человек, многократно запятнавший свою репутацию.

Сегодня он заявляет украинским СМИ, что у него «не было «порохоботского» прошлого».

«Все, что хорошо для национальной безопасности и обороны, хорошо для меня, и неважно, какие фамилии и цвета политических сил».

Но самое дикое, что этот горе-пропагандист, за деньги Порошенко называвший Минские соглашения «юридически ничтожными», теперь говорит обратное.

«Путь к окончанию войны — это выполнение Минских соглашений, с прокачкой плана Б. Надо усилить сектор нацбезопасности, реформировать армию, двигаться в ЕС и НАТО, чтобы, если конфликт вернется в горячую фазу, мы могли достойно ответить. Если коротко, то путь к окончанию конфликта в Донбассе: мирным путем идем, к военному готовимся, — сказал отставной «порохобот» Арестович. — Нам нужно выполнить Минские соглашения в части особого статуса Донбасса, амнистии и выборов — до передачи контроля над границей. Мое личное мнение: страна должна выполнять соглашения, которые она подписала, ведь к ним привязаны западная политическая и финансовая помощь, санкции против России. И мы должны выполнять «Минск», который не очень нам выгоден, чтобы вести себя как государство».

Впрочем, публичное обращение «порохобота» в новую веру не обмануло украинских аналитиков. Они уверены, что Арестович говорит то, что ему положено по должности, но в душе желает продолжения войны и возвращения Донбасса «огнем и мечом». По мнению публициста и блогера Юрия Ткачева, проблема в назначении Арестовича в ТКГ не в том, что он «порохобот».

«Точнее, он не типичный «порохобот». Арестович, прежде всего, конченый аферист уровня [украинского журналиста Дмитрия] Гордона или [телеведущего, предпринимателя, лидера партии «Победа Пальчевского» Андрея] Пальчевского. И в «порохоботы» он записался только потому, что там были отличные возможности «подогреться» деньгами. Было бы таких возможностей больше в качестве пророссийского блогера — он бегал бы с триколором в руках, уверяю вас, и топил бы за Россию. Я даже рад, что Москва не платит местным деятелям за сайты. Иначе россияне не знали бы, куда деваться от всех этих Арестовичей, Гаев и Муждабаевых, — отметил он. — Впрочем, все очень показательно: «аферисты Зеленского» пригрели у себя афериста Арестовича. Теперь он будет нам «много врать» про них, хотя ничего нового с его назначением не произойдет. Сильно напоминает ситуацию, как если бы педофила вместо тюрьмы отправили работать воспитателем в детсад».

Как считает политолог Михаил Чаплыга, Арестовича назначили в ТКГ потому, что «не каждый захочет поставить свое имя на карту этого болота».

«ТКГ в Минске — это не «нормандский формат», это секретариат, рабочий орган, задача которого — не думать, а воплощать то, что решено в рамках «нормандского формата». Какой спикер может быть у органа, задача которого — воплощать, а команда «думать» не поступала? Конечно, не каждый уважающий себя человек захочет делать из себя посмешище, — подчеркнул эксперт. — Даже бывший спикер СБУ Маркиян Лубкивский отказался от такого предложения, а Арестович согласился. Ему же не привыкать, он уже один раз признался, что «дурил людей и занимался тупой пропагандой, чтобы продвинуть власть Порошенко». Ему терять нечего, и он решил, что это возможность реализовать себя. И вообще, с учетом того, что Украина выходит из минских договоренностей, а ТКГ превращается в адское шапито, эти перестановки уже не играют никакой роли».

Глава Института региональной политики Энрике Менендес уверен, что назначение таких токсичных людей, как Арестович, в переговорную группу по Донбассу выглядит как чистой воды издевательство.

«На фоне замороженных переговоров по Донбассу, полного отсутствия у власти плана урегулирования конфликта и реинтеграции территорий назначение Арестовича спикером ТКГ выглядит злой насмешкой. Президенту Зеленскому стоит помнить, что в учебниках истории будущего может быть написано: «Именно при его президентстве Украина окончательно потеряла возможность вернуть Донецк и Луганск». Так и будет, если на Банковой срочно не изменят кадровую политику по вопросам Донбасса. Многие вспоминают его самые одиозные высказывания, но для меня самое показательное — о том, что «если мы полностью потеряем Дебальцевскую группировку, это не станет катастрофой, обрушившей фронт, и потеря 30 тысяч убитыми — не самые заметные потери при таких ставках». Помню, тогда этот пост набрал за 45 минут 1500 лайков. А я написал, что вместо пяти «котлов» лучше потерять одного Арестовича и эти полторы тысячи идиотов», — сообщил он.

Украинская делегация в ТКГ себя полностью дискредитировала, замечает политолог, поэтому «туда можно поставить картонный трафарет, и ничего не изменится».