Телесваха Роза Сябитова показала на фото, как выглядела в молодости

Москва, 31 октября. Самая главная сваха России и соведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова удивила поклонников архивным снимком. Новый пост знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии, сделанной в конце 90-х годов, Сябитова запечатлена в строгом костюме серого цвета и с длинными волосами. Роза решила вступить в диалог со своими подписчиками и поинтересовалась, хотели бы они снова стать молодыми. Сама телеведущая призналась, что не хочет этого.

«Мне нравится моя жизнь сейчас», — добавила сваха.

Она пояснила, что в ее годах есть свои преимущества. По словам Сябитовой, в 50-летнем возрасте «сначала думаешь, потом делаешь». Такой навык полезен всем и в любой ситуации, добавила телеведущая.

Подписчики Сябитовой решили порассуждать на эту тему. Многие поддержали слова знаменитости и признались, что не хотят возвращаться в прошлое.

«Никуда не хочу возвращаться. Возвращаться — плохая примета! И ничего не хочу исправлять!» — написала одна из подписчиц телесвахи. «А мне бы хотелось вернуться в мои 20 лет, но с нынешними 50-летними мозгами», — добавила вторая. «Мне комфортно в моем, достаточно, взрослом возрасте», — отметила еще одна подписчица.

Роза Сябитова ранее раскрыла правду об отношениях ведущих шоу «Давай поженимся!». В интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» телесваха призналась, что не общается с коллегами по передаче за кулисами.