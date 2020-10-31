МИД РФ обозначил условия оказания помощи Армении в конфликте в НКР

Москва, 31 октября. РФ готова помочь Армении в связи с конфликтом в НКР, если столкновения будут перенесены на ее территорию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о консультации по поводу помощи, которую может оказать Россия для обеспечения безопасности Армении. Пашинян сослался на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами от 29 августа 1997 года.

В официальном ответе МИД РФ на запрос Пашиняна говорится, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Российские дипломаты в очередной раз призвали противоборствующие стороны к незамедлительному прекращению огня для проведения мирных переговоров и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.