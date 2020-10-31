Шепелев пополнил список переболевших коронавирусом звезд

Москва, 31 октября. Коронавирус не всегда сопровождается повышенной температурой и прочими симптомами вирусных заболеваний. Так произошло и с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Известный российский теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев пополнил список звезд, переболевших коронавирусом. О том, что он лично столкнулся с этим заболеванием, телеведущий узнал лишь после планового посещения врачей.

Шепелев в своем микроблоге в социальной сети Instagram рассказал, что раз в год делает обязательный "чекап" — проходит врачей. В 2020 году телеведущий не стал изменять собственным правилам, сдав кровь на антитела и ПЦР на коронавирус.

37-летний телеведущий отметил, что в его крови обнаружили повышенный уровень антител, что указывает на факт перенесенного им заболевания. При этом, по словам Шепелева, в последний раз он болел в начале года, а значит коронавирус протекал бесследно. В заключение хозяин аккаунта вспомнил шутку коллеги о том, что в условиях пандемии коронавируса ведущие с антителами должны стоить вдвое дороже.