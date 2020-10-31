Вирусолог подтвердил возможность развития ПТСР у перенесших COVID-19

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может развиться и у излечившихся от COVID-19 больных. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала о возможном развитии у пациентов, тяжело переболевших коронавирусной инфекцией, посттравматического стрессового расстройства, которое, как правило, фиксируется у бывших участников боевых действий.

Караева считает, что этому способствует общая атмосфера в больницах, где лечат от COVID-19 — особенно в реанимации: вместо «ободряющих улыбок врачей» человек видит лишь «маски и скафандры», а окружающие его люди, оказавшиеся в схожей ситуации, время от времени умирают. Ощущение близкой смерти и чувство неопределенности относительно своего собственного будущего приравнены по силе воздействия на разум к боевому стрессу, считает медик. По ее словам, подобные состояния могут развиваться не сразу, а в течение шести месяцев после события, оказавшего негативное влияние на психику.

Аграновский полностью согласен с подобной оценкой до сих пор остававшегося неизвестным последствия тяжелого лечения COVID-19. Он разделяет мнение психиатра о том, что вирусная болезнь может оказать на человеческий разум воздействие, схожее по характеру и силе влияния с военными действиями.

«По сути, это война и есть, — заявил вирусолог. — И атмосфера в обществе царит соответствующая. К сожалению, ничего с этим поделать нельзя».

Эксперт отметил, что посттравматическое стрессовое расстройство способно вызвать тяжелое течение любой опасной болезни, из-за которой пациент выходит на пограничное состояние между жизнью и смертью.