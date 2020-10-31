Кудрявцева перевела Самбурской 30 тысяч рублей после неожиданного звонка

Москва, 31 октября. Известная актриса Настасья Самбурская в эфире шоу Comment Out попросила помощи у телеведущей Леры Кудрявцевой и внезапно для себя ее получила. Знаменитость перевела почти незнакомой коллеге по цеху 30 тысяч рублей. Об этом пишет «СтарХит».

Участники шоу Comment Out зачастую выполняют достаточно спорные и необычные задачи, некоторые из которых неоднократно становились причиной крупных скандалов. Явившейся на шоу Настасье Самбурской и вовсе пришлось выпрашивать деньги у почти незнакомой ей телеведущей Леры Кудрявцевой. Однако самое удивительное не это, а то, что она действительно их получила.

Дело в том, что Настасья никогда не была близка с Лерой Кудрявцевой. Но из-за полученного задания звезда позвонила коллеге и попросила, чтобы ее взяли в передачу «Секрет на миллион».

Набрав номер Кудрявцевой, девушка заявила, что у нее есть «не очень скромная просьба». Самбурская сообщила ведущей, что хочет попасть на шоу, так как оказалась в крайне стесненной финансовой ситуации.

«Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории», — объяснила актриса Кудрявцевой.

Стоит сказать, что слова знаменитости вызвали беспокойство телеведущей. Кудрявцева объяснила просительнице, что на шоу деньги не достанутся просто так, их необходимо выиграть. Также представительница передачи попросила Самбурскую подробнее рассказать, что же у нее произошло.

Актриса поспешила завершить беседу, однако спустя некоторое время ей на счет пришли 30 тысяч рублей. Перевод стал приятной неожиданностью для Самбурской, удивившейся «человечности» Кудрявцевой.

Стоит сказать, что Самбурская достаточно часть привлекает внимание зрителей и без участия в скандальных телепередачах. Как сообщалось ранее, недавно актриса напугала фанатов «расчлененным» мужским телом.