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Мясников объяснил, почему Россия справляется с пандемией лучше Европы

Мясников объяснил, почему Россия справляется с пандемией лучше Европы

Москва, 31 октября. Пандемия коронавируса во всем мире протекает по-разному. Российский врач Александр Мясников объяснил, почему Россия в текущей ситуации справляется лучше Европы.

Первая волна коронавируса в европейских странах, по мнению Мясникова, продемонстрировала «полный провал их системы здравоохранения» как в плане лечения, так и прогнозирования. Доктор в своем Telegram-канале написал, что сейчас во Франции нельзя купить даже обычную вакцину от гриппа, поскольку в аптеках ее нет в наличии.

В сравнении с Европой российским городам и в частности Москве удается справиться с большой нагрузкой, которая возникла из-за пандемии. Несмотря на ограничения и введение масочного режима, город продолжает жить нормальной жизнью, считает Мясников.

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