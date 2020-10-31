Трамп отстает от Байдена в президентской гонке на восемь процентных пунктов

Вашингтон, 31 октября. Действующий президент США Дональд Трамп стал популярнее среди избирателей в преддверии выборов главы страны, следует из опроса телеканала Fox News.

Сейчас он отстает от своего соперника кандидата на президентских выборах в США Джо Байдена на восемь процентных пунктов,

По результатам опроса, проводившегося с 27 по 29 октября, 44% вероятных избирателей поддерживают действующего президента США. А 52% опрошенных готовы отдать свой голос за Байдена. В начале месяца Трампа поддерживали 43% респондентов, а его соперника — 53%.

Уточняется, что 2% опрошенных заявили о своей поддержке в отношении другого кандидата на пост президента страны, еще 2% респондентов не определились с ответом.

Свыше тысячи опрошенных приняли участие в опросе, который проводился вживую и по телефону.