Гарик Харламов шуткой ответил на развод с Асмус

Москва, 31 октября. Шоумен и юморист Гарик Харламов в шутку отозвался о разводе с актрисой Кристиной Асмус, об этом сообщает Пятый канал.

Ранее артист не распространялся о положении семейных дел. Но сейчас, видимо, участник Comedy Club оправился от расставания со звездой «Интернов», теперь он даже шутит о разводе. Так, в эфире юмористического шоу на ТНТ Харламов показал тематическую сценку, в которой якобы объясняет причину расставания с экс-супругой.

Одним из гостей программы стал Эрик Давидович, который пристыдил Павла Волю за то, что в юности артист ездил на красной машине, он назвал этот цвет «сутенерским». На что Воля ответил, что солидарен с мнением гостя, поэтому и продал автомобиль Гарику.

«Да, я ездил на красной тачке и пусть она была похожа на сутенерскую. Я поэтому сейчас и развожусь», — парировал «Бульдог».

Звездная пара объявила о разводе 28 сентября. Юморист уверил фанатов, что такое решение супруги приняли обоюдно, без склок и скандалов. Он также подчеркнул, что развод не связан со скандальными ролями Асмус в кино и изменами самого Гарика.

«У нас появились новые интересы, мы стали отдаляться друг от друга. Но продолжаем сохранять хорошие дружеские отношения ради нашей дочери», — поделился Харламов.

Несмотря на то, что звездные родители разошлись и уже пережили развод, их шестилетняя дочь все еще не знает о расставании родителей. К чему может привести молчание Асмус и Харламова о разводе рассказала семейный психолог.