Водитель «Газели» погиб в ДТП с самосвалом на КАД

Петербург, 31 октября. Смертельное ДТП с участием "Газели" произошло утром 31 октября на КАД в районе Кудрово.

Грузовой автомобиль на большой скорости влетел в самосвал-полуприцеп, стоявший на обочине. Водитель "Газели" погиб на месте ДТП до приезда скорой. По предварительной версии правоохранителей, мужчина, управлявший грузовиком, уснул за рулем.

На место происшествия прибыли экстренные службы Ленобласти и наряды ГИБДД. ДТП привело к образованию большой пробки в районе развязки с проспектом Косыгина, передает "КП".