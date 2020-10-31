Американские аналитики объяснили, зачем РФ разворачивает танки на Курилах

Москва, 31 октября. Эксперты американского издания The National Interest обратили внимание на то, что Россия размещает на Курильских островах танки T-72Б3. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Отношения между Россией и Японией усложняются отсутствием мирного договора по Курильским островам. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва неоднократно напоминала, что суверенитет РФ над Южными Курилами подкреплен всеми международно-правовыми нормами. Россия на намерена идти на уступки в этом вопросе, об этом свидетельствует тот факт, что на островах были размещены ЗРК С-400 «Триумф», истребители Су-27, а также штурмовые вертолеты Ка-52.

Не так давно появилась информация, что на Курилах будут размещены танки T-72Б3, которые «могут быть использованы для уничтожения любых штурмовых групп противника или даже небольших вражеских боевых кораблей», отмечают американские аналитики.

«Т-72Б3 были модернизированы оптическими прицелами-дальномерами, а также имеют возможность вести огонь управляемыми ракетами из гладкоствольной 125-мм основной пушки», — обратили внимание авторы материала в NI.

Эксперты заметили, что T-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, тепловизионным прицелом, кроме того, у танков улучшена система управления боем, а также появилась дополнительная защита.

«По-прежнему крайне маловероятно, что японские военные когда-либо осуществят реальное вторжение на острова. Но развертывание российских танков предполагает, что Москва готова защищать эти земли», — резюмировали американские эксперты.

Как отмечает «Царьград», японцы переругались после того, как появилась новость о русских танках на Курилах.