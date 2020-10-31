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Американские аналитики объяснили, зачем РФ разворачивает танки на Курилах

Американские аналитики объяснили, зачем РФ разворачивает танки на Курилах

Москва, 31 октября. Эксперты американского издания The National Interest обратили внимание на то, что Россия размещает на Курильских островах танки T-72Б3. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Отношения между Россией и Японией усложняются отсутствием мирного договора по Курильским островам. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва неоднократно напоминала, что суверенитет РФ над Южными Курилами подкреплен всеми международно-правовыми нормами. Россия на намерена идти на уступки в этом вопросе, об этом свидетельствует тот факт, что на островах были размещены ЗРК С-400 «Триумф», истребители Су-27, а также штурмовые вертолеты Ка-52.

Не так давно появилась информация, что на Курилах будут размещены танки T-72Б3, которые «могут быть использованы для уничтожения любых штурмовых групп противника или даже небольших вражеских боевых кораблей», отмечают американские аналитики.

«Т-72Б3 были модернизированы оптическими прицелами-дальномерами, а также имеют возможность вести огонь управляемыми ракетами из гладкоствольной 125-мм основной пушки», — обратили внимание авторы материала в NI.

Американские аналитики объяснили, зачем РФ разворачивает танки на Курилах

Эксперты заметили, что T-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, тепловизионным прицелом, кроме того, у танков улучшена система управления боем, а также появилась дополнительная защита.

«По-прежнему крайне маловероятно, что японские военные когда-либо осуществят реальное вторжение на острова. Но развертывание российских танков предполагает, что Москва готова защищать эти земли», — резюмировали американские эксперты.

Как отмечает «Царьград», японцы переругались после того, как появилась новость о русских танках на Курилах.

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