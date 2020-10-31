Рэпер Niletto намекнул на трек с Димой Биланом

Москва, 31 октября. Популярный российский рэп-исполнитель Данил Прытков, более известный под псевдонимом NILETTO, выразил готовность поработать с певцом Димой Биланом над треком.

Рэпер признался, что в детстве следил за Евровидением и вдохновлялся творчеством Билана. Сейчас артисты поддерживают общение в социальных сетях. При этом, по словам рэпера, он хотел бы записать с кумиром детства дуэт, однако эти планы отягощены загруженными графиками звезд.

«Порой должно пройти время, ведь у каждого какие-то планы, туры, записи альбомов, — делится в беседе с «Собеседником» NILETTO, — и просто нет возможности писать что-то еще».

Артист в качестве примера рассказал, что с момента возникновения договоренности о «совместке» с дуэтом Rauf & Faik и до момента релиза трека прошло около полугода, однако сам он способен записать сольную песню в течение 15–20 минут.

NILETTO в ходе интервью рассказал о своих музыкальных предпочтениях в юношеские годы. По словам артиста, он слушал разную музыку, однако тренироваться в зале и прыгать с гаражей предпочитал под Rammstein.