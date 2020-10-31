Россиян предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов

Москва, 31 октября. Мошенники крадут предварительно одобренные кредиты. Об этом сообщает интернет-издание РБК.

Банки обеспокоены всплеском хищений предварительно одобренных займов и предупреждают граждан быть более бдительными. На фоне пандемии коронавируса злоумышленники обманным путем добиваются выдачи кредита, а затем и вывода средств. В результате мошеннических действий человек остается без денег и с денежным долгом перед банком.

Представители кредитных организаций рассказали, как при помощи социальной инженерии жертву убеждают оформить кредит и перевести деньги на счет мошенников.

«Сейчас такое мошенничество очень распространено. В этих случаях преступники нацелены не на остаток денежных средств на счету, а на доступное предложение о займе», — рассказал сотрудник Альфа-банка.

Как отметил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов, рост числа подобных кейсов начался весной 2020 года, реже это происходило в августе – сентябре 2019 года.

«На основании заявлений от клиентов можно сделать вывод, что рост числа пострадавших от подобного мошенничества пришелся именно на 2020 год. Стоит отметить, что рост значительный», — отметил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексей Плешков.

Кроме того, специалист добавил, что с начала текущего года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошеннических действий с предварительно одобренными кредитами. Это нанесло ущерб экономике страны, исчисляемый в сотни миллионов рублей.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленника нужно быть настороже. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал главное отличие мошенника от сотрудника банка.