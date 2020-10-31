Инфекционист назвал причину повторного выявления коронавируса у пациентов

Москва, 31 октября. Если у человека спустя какое-то время повторно выявили COVID-19, то это не означает повторное заражение, заявил инфекционист Владимир Агафонов.

Специалисты нередко воспринимают повторное обнаружение коронавирусной инфекции как еще один случай заболевания, однако это не так, подчеркнул эксперт. Доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета Владимир Агафонов уверен, что такие случаи могут быть более продолжительным течением заболевания.

Реальные факты повторного заражения достаточно редки, подчеркнул эксперт. По его словам, положительный результат теста на коронавирус может быть у тех, кто полностью не вылечился при первом его обнаружении.