Sohu заявило, что РФ быстро нашла альтернативу французским «Мистралям»

Москва, 31 октября. Китайские аналитики пришли к выводу, что РФ была вынуждена идти по альтернативному пути из-за отказа Запада выполнять контрактные обязательства по вертолетоносцам типа «Мистраль». На эту тему эксперты порассуждали на страницах издания Sohu, перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Самыми мощными боевыми кораблями в мире являются авианосцы, ударные группы во главе с которыми могут решить практически любые задачи геополитического характера. Однако стоимость таких боевых машин достаточно высока, поэтому не каждая страна может их себе позволить.

РФ решила усилить состав своих вооруженных сил вертолетоносцами, которые обладают широким функционалом. Москва, как пишут китайские эксперты, намеревалась купить у Франции два десантных корабля класса «Мистраль». Контракт был подписан в 2011 году, но Париж так и не выполнил свои обязательства из-за давления США.

«РФ, судя по всему, сильно задела развязка истории с вертолетоносцами. Россияне осознали, что когда дело доходит до современного оружия, полагаться на Запад нельзя. К счастью для россиян, выход из сложившейся ситуации был найдет довольно быстро», — добавили эксперты Sohu.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали строить два десантных корабля водоизмещением 25 тыс. тонн каждый. Они смогут транспортировать два десятка вертолетов и порядка 900 морских пехотинцев. Как отмечают эксперты из Китая, они, судя по всему, по характеристикам будут сопоставимы с «Мистралями».

Не так давно стало известно, что в Крыму ведется строительство сразу двух десантных кораблей. По данным российских СМИ, водоизмещение каждого из них составит 25 тыс. тонн, а длина порядка 220 метров. Они рассчитаны на транспортировку двух десятков вертолетов и до 900 морских пехотинцев. Как отметили авторы Sohu, в настоящий момент в открытом доступе мало информации о технических характеристиках вертолетоносцев, судя по всему, по своим возможностям они будут сопоставимы с «Мистралями».

Как отмечает «Царьград», ВМФ России получит корабли уже в 2025 и 2026 годах.

«Ввод в эксплуатацию новых вертолетоносцев позволит России компенсировать нехватку авианесущих кораблей, а также более эффективно отстаивать национальные интересы», — объяснили китайские аналитики.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявил, что закладка первых в современной истории России вертолетоносцев является знаковым событием для военного флота РФ и большим праздником для моряков.