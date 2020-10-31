Очевидцы сняли на видео момент взрыва в челябинской больнице

Челябинск, 31 октября. Момент взрыва в студенческой больнице Челябинска попал на видео. Кадры публикует канал РЕН ТВ.

Взрыв прогремел 31 октября во 2-й городской клинической больнице на проспекте Ленина. По предварительным данным, пострадавших нет. Всех людей эвакуировали из медучреждения. Очевидцы засняли на видео момент хлопка. На кадрах видно клубы дыма и вспышку от прогремевшего взрыва, затем автор видео роняет телефон и запись обрывается.

Местные жители сообщили в Сети, что ударная волна ощущалась в трех районах города. По информации СМИ, причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона. На месте работают сотрудники экстренных служб. Точная причина произошедшего устанавливается.

Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию с места событий.