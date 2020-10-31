Renault Arkana появится на европейском рынке под другим именем

Москва, 31 октября. В начале 2021 года на европейском рынке появится адаптированная модификация кроссовера-купе Arkana под новым названием Megane Conquest.

Модификация кросс-купе с новым названием появится на рынках лишь некоторых стран Восточной Европы. Это связано с тем, что имя Arkana в Югославии соотносят с сербским криминальным авторитетом — военным Желько Ражнатовичем. Поэтому автомобиль французской марки было решено переименовать в Megane Conquest.

Кроссовер оснащен гибридным двигателем E-Tech с 1,6-литровым бензиновым «атмосферником», стартер-генератором и «спортивной» версией RS Line. Renault Arkana построен на модульной «тележке» CMF-B. Он отличается от представленной на российском рынке версии только переработанным интерьером и расширенным набором функций систем безопасности.