Названы основные достоинства виртуальных SIM-карт

Москва, 31 октября. SIM-карты в привычном понимании являются своеобразным рудиментом и технологией прошлого века. Эксперт рассказал о преимуществах использования eSIM.

Физические SIM-карты, существующие без малого 30 лет, должны уступить место виртуальным аналогам, которые позволят пользователям менять оператора связи удаленно, а также удешевят приобретение номеров и позволят проводить манипуляции с большим числом IoT-устройств. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Петр Прокофьев.

По словам собеседника агентства, виртуальные «симки», получившие название eSIM, в настоящее время разрабатываются компаниями Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон». Переход на eSIM не только упростит процесс смены оператора, но и снизит стоимость карт.

Специалист отметил, что среди всех преимуществ eSIM существует и недостаток — для нормального функционирования технологии виртуальных SIM-карт необходимо построить специализированную инфраструктуру, передает телеканал «360».