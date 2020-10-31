Киев требует провести экстренное заседание подгруппы в ТГК по Донбассу

Киев, 31 октября. Киев созывает срочное заседание подгруппы по безопасности после гибели двух солдат ВСУ в Донбассе.

Украинская делегация заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. На заседании Трехсторонней контактной группы должны обсудить недавний обстрел , в результате которого погибли двое военнослужащих армии Украины. По словам украинской стороны, республики Донбасса обстреляли из гранатометов окрестности Водяного.

«Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма», — говорится в сообщении.

Накануне в ДНР от взрыва мины погибли трое мирных жителей. По предварительной версии, боеприпас на людей скинул украинский дрон. При этом президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Раде заявил, что режим тишины в Донбассе сохраняется почти три месяца, передает «Царьград».