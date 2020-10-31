Американец заподозрил подругу-призрака в изменах с духами

Вашингтон, 31 октября. Американец признался в «отношениях» с девушкой-призраком по имени Лиза. Гэри дэ Нойя заявил, что встречается со своей «спутницей» уже два года.

Мужчина рассказал, что проводил с условной девушкой вечеринки с участием других духов. По словам 36-летнего Нойя, его начали посещать параноидальные мысли из-за пандемии COVID-19. Мужчина заподозрил девушку-призрака в изменах.

Американец заявил, что его «спутница» начала устраивать в доме секс-вечеринки с приятелями среди духов. Безработный сообщил, что «игры» призраков начинаются с «бутылочки» и невинных поцелуев, передает РЕН ТВ.