Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

Москва, 31 октября. Российский рубль может стать самой перспективной валютой для сбережений в ноябре. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с РИА Новости.

Он также посоветовал инвесторам обратить внимание на евро и на китайский юань. Как пояснил Зельцер, по оценкам экспертов, «на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%».

«Может возникнуть такая ситуация, что лучшим инструментом сохранения средств в ноябре окажется пребывание в российском рубле. <…> В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы», — заметил аналитик.

По его словам, позиции национальной валюты могут стать еще прочнее и устойчивее «при нормализации ситуации на внешней орбите». Зельцер считает, что евро имеет более устойчивые перспективы, нежели американский доллар. При благоприятном фоне валютная пара евро/доллар может направиться выше 1,2, добавил эксперт. Он также обратил внимание на то, что важным фактором неопределенности будущего доллара являются и выборы в США, запланированные на 3 ноября.

«Жесткие директивные меры купирования пандемии приводят к опережающему росту валюты Поднебесной относительно всех валют развивающихся экономик, и в частности, группировки БРИКС», — сказал Михаил Зельцер.

По его прогнозам, может начать восстанавливаться и британский фунт, однако этот процесс откладывается из-за вопросов в ситуации с выходом Лондона из Евросоюза.