Пассажиры автобуса избили кондуктора из-за маски в Красноярске

Красноярск, 31 октября. Правоохранители задержали пассажиров автобуса, подравшихся с кондуктором из-за СИЗ.

Пострадавший кондуктор обратился в полицию по факту происшествия. По словам мужчины, его избили двое злоумышленников, которые отказались сидеть в салоне автобуса в защитных масках, передает РЕН ТВ.

Красноярские правоохранители задержали двух пассажиров, в отношении нарушителей порядка составлены административные протоколы. Гражданам грозит до 15 суток ареста или штраф до 30 тыс. рублей по статье "Побои".