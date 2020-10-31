Семьи жертв теракта над Синаем нуждаются в деньгах

Москва, 31 октября. Родственникам жертв не хватает денег спустя пять лет после катастрофы над Синаем. Об этом пишут «Невские новости».

Прошло пять лет с момента авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Денег на помощь семьям жертв не хватает, как и на храм, который обещали построить в память о погибших. Египет отказался работать со следственным комитетом России. Дело о катастрофе не закрыто. Родственникам погибших до сих пор нужна как социально-психологическая, так и юридическая помощь.

Благотворительный фонд «Рейс 9268» базируется на помощи живым, а не мертвым. Однако сегодня фонд столкнулся с нехваткой финансирования. В настоящий момент фонд пытается оказывать помощь через поддержку государства.