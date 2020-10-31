Один заболевший COVID-19 может заразить в офисе до 90% своих коллег

Москва, 31 октября. Закрытые офисные помещения без должной вентиляции и скопление людей увеличивают риск заразиться коронавирусом от одного заболевшего до 90%.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что инфекция не передается при мимолетном контакте, который может произойти на улице или в магазине. Распространение коронавируса происходит в закрытых помещениях при большом количестве людей, передает ТАСС.

По словам специалиста, для передачи вируса человек должен подойти ближе более чем на 1,5 метра и не носить маску. На примере своего исследования Тимаков объяснил, что в помещении офиса, где находится зараженный, из-за отсутствия вентиляции и закрытости комнаты заболеть могут от 60% до 90% сотрудников.