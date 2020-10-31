Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать жителям России

Москва, 31 октября. Синоптики сделали прогноз погоды на приближающуюся зиму, которая, по их мнению, будет теплой для большинства регионов России, что не исключает сильных морозов.

Зима ожидается с неоднородной погодой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в декабре будет теплее нормы, особенно это будет ощущаться на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

Синоптик заявил, что в двух последующих месяцах также будет относительно тепло в большей части России. Вильфанд рассказал, что в январе и феврале воздух будет теплее нормы и продержится в положительном фоне. Метеоролог ранее заявил, что ближайшее выпадение снега в Москве может произойти в период с 27 по 30 ноября.