Важность газопровода СП-2 для страны объяснили в посольстве ФРГ

Берлин, 31 октября. Проект возведения газопровода «Северный поток — 2» остается важным для Германии и актуальным на фоне перехода на возобновляемые источники энергии.

Соответствующее заявление сделал начальник отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер в ходе онлайн-лекции МГИМО на тему энергетической политики ФРГ.

Денер отметил, что на данный момент в стране не созданы мощности для сохранения энергии, которая была бы произведена из возобновляемых источников. В результате Берлин рассматривает газ как одну из важнейших технологий как минимум до 2050 года. При этом правительство Германии исходит из того, что возведение российского газопровода «Северный поток — 2» будет окончено.

«В вопросах производства возобновляемой энергии есть проблема того, что у таких источников нестабильное поступление. Бывают перепады, и именно электростанции, которые работают на природном газе, способны хорошо переключаться с высокого потребления на низкое. Это позволяет стабилизировать систему подачи электричества», — сказал Маттиас Денер.

Напомним, накануне стало известно о том, что обновленный трубоукладчик «Академик Черский» готов продолжить строительство российского трубопровода «Северный поток — 2». Судно пришвартовалось к базе «Северного потока — 2» и в ближайшее время вернется к недостроенному участку газопровода.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова рассказала, от чего зависит ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». По ее словам, важную роль тут сыграют характеристики судов, оборудования и погодные условия, пишет Радио Sputnik.