Иммунолог усомнился в данных о заразности коронавируса в течение трех дней

Москва, 31 октября. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов усомнился в заявлениях о том, что заболевшие коронавирусом максимально заразны в течение трех дней.

Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что заболевший COVID-19 люди максимально заразны за пару дней до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек бывает заразным в течение трех-четырех дней до появления симптомов и первые пять дней болезни, отмечала она.

«Трудно представить, как были сделаны такие выводы. Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно», — сообщил в эфире НСН иммунолог.

По словам Жемчугова, способность вируса передаваться от заразившихся другим людям зависит от формы болезни и лечения. Врач призвал не принимать эти цифры во внимание и носить маски в любом случае.

Иммунолог напомнил, что заразным человек может быть в течение всего инкубационного периода, который составляет две-три недели.