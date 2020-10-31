Названы четыре главных признака неверности мужчины

Москва, 31 октября. Ученые из Австралии назвали основные признаки поведения, по которым можно выявить супружескую измену. В особенности правила касаются неверных мужчин.

Основные признаки возможной измены перечислили специалисты из компании Lipstick Investigations, которая на протяжении 20 лет расследует супружескую неверность и имеет большой накопленный опыт. Эксперты считают, что признаки универсальны, однако мужчины демонстрируют их чаще и ярче.

Так, характерной чертой наличия любовницы может стать тот факт что мужчина, который ранее не особо следил за собой, начинает красиво одеваться и чаще мыться. Еще одним поводом задуматься будет неоправданная скрытность. Так, например, на телефон мужчины могут приходить сообщения непонятного характера, появляться странные имена в адресной книге. Или же изменщик может быть замечен за короткими и невнятными разговорами по телефону в присутствии супруги.

Третьим пунктом называется частая злость, агрессия, а четвертым — отсутствие времени и поиск поводов уйти из дома. Обычно по вечерам или в выходные, сообщает телеканал РЕН ТВ.