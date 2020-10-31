Врач рассказала о риске «боевого стресса» у пациентов с COVID-19

Москва, 31 октября. У переболевших тяжелой формой COVID-19 может развиться посттравматический стресс, заявила психотерапевт Татьяна Караваева.

По словам руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, состояние перенесших коронавирус может быть похоже на то, что переживают участники боевых действий.

«Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинации…Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — рассказала Караваева в интервью изданию «Доктор Питер».

По ее словам, тяжелые расстройства наблюдаются у 1-2% от всех тяжелобольных. Но посттравматический стресс у таких пациентов по силе можно приравнять к боевому. Последствия для психики могут проявиться даже после выздоровления.

Ранее портал «Культуромания» сообщил, что в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет скончался руководитель Михайловского театра Александр Ведерников. Музыкальный руководитель заразился коронавирусной инфекцией и перед смертью находился в реанимации.