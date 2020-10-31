Карпович сильно похудела после возможного расставания с Прилучным

Москва, 31 октября. Актриса Мирослава Карпович сильно похудела на фоне возможного разрыва со звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Об этом СМИ рассказал друг артистки.

Артисты ни разу не комментировали слухи об их романе. Но Карпович и Прилучного видели вместе, из чего поклонники сделали вывод о близких отношениях актеров. В последнее время в СМИ появляется противоречивая информация о звездной паре. По одной из версий, Прилучный бросил Карпович, которая тяжело переживает разрыв.

«Похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте», — заявил изданию PopCake пожелавший остаться неназванным друг актрисы.

Мужчина сообщил, что Карпович сильно похудела на фоне личной драмы, но не стал уточнять, вместе пара или нет.

Ранее «Культуромания» сообщила, что Карпович рассказала об угрозах, поступивших ей из-за слухов об отношениях с Прилучным.

О романе Карпович и Прилучного стало известно летом, когда актер разводился с женой Агатой Муцениеце. Телезвезда прожил в браке с артисткой почти девять лет. Пара объявила о расставании в начале этого года, однако спешить официально разводиться не стала из-за пандемии.