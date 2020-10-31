В Чечне пояснили, почему муфтий назвал сторонников Макрона врагами

Грозный, 31 октября. Чеченский муфтий Салах-хаджи назвал врагами людей, которые поддерживают французского лидера Эммануэля Макрона в его словах об исламе.

Ранее муфтий заявил, что французы, не поддерживающие своего президента могут быть спокойны в России. Его же сторонников при случае призовут к ответу. Позже в пресс-службе муфтията отметили, что Межиев ни в коем случае не угрожает французам.

«Он лишь объяснил, что сторонники Макрона, поддерживающие его в вопросе развешивания карикатур на пророка Мухаммеда благословение, являются врагами ислама и всей мусульманской уммы», — приводит слова помощников муфтия РИА Новости.

Чеченцы, отмечает Салах-хаджи, могут узнать у французов об их поддержке Макрона. В случае утвердительного ответа обязательно возникнут вопросы, на которые придется «ответить за слова своего президента».

Ранее широкий резонанс вызвали слова Макрона после инцидента с обезглавливанием учителя во Франции. Он на занятии о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон же заявил, что страна будет защищать свободу слова и от карикатур не откажется.