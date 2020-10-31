Что изменится в жизни россиян в ноябре

Москва, 31 октября. Начиная с ноября в России будет введено сразу несколько новых социальных законов. Они коснутся автомобилистов, предпринимателей и молодых семей.

В соответствии с законом от 31 июля 2020 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» все торговые онлайн-площадки страны будут обязаны принимать оплату по карте «Мир». В начале это правило коснется интернет-магазинов, выручка которых составляет более 40 млн рублей в год. Однако потом эта планка будет понижаться.

Новые заботы также появятся у автомобилистов. Начиная с ноября в случае возникновения ДТП они смогут оформить электронное извещение об аварии. Однако для этого будет необходима регистрация на портале Госуслуг и установленное приложение «Помощник ОСАГО». ДТП онлайн теперь можно будет оформить и в том случае, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. Также с 1 ноября будут введены электронные паспорта транспортных средств. сообщает издание «ПолитРоссия».

Изменения коснутся и семей. Дело в том, что со следующего месяца для оформления пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет не надо будет предоставлять сведения об алиментах. Госорган должен будет сам запрашивать эту информацию. Кроме того, пособие в размере 50 % регионального прожиточного минимума получают с 1 января 2020 года семьи с низким доходом.

Также с 1 октября индивидуальные предприниматели получат последний шанс получить отсрочку или рассрочку по выплатам налогов и принять участие в эксперименте по введению электронного документооборота.