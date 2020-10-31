Какие выплаты смогут получить россияне в ноябре

Новосибирск, 31 октября. Российские семьи с детьми в ноябре могут рассчитывать на несколько федеральных и региональных выплат. Меры поддержки перечислили в издании Сиб.фм.

Малоимущие семьи, среднедушевой доход в которых не превышает размер прожиточный минимум в регионе, получат пособие на детей от трех до семи лет. Величина выплаты равна половине этого минимума.

Семьи, доход на одного члена в которых не превышает суммы двух прожиточных минимумов по субъекту РФ, могут обратиться за пособием на ребенка. Выплата предоставляется на родившихся после 1 января 2018 года детей.

Вставшие на учет в качестве безработных после 1 марта россияне с детьми получат доплату к пособию по безработице в размере трех тыс. рублей на ребенка.

Пособие при рождении ребенка выплачивают на одного из родителей один раз. Выплата в среднем составляет около 18 тыс. рублей. Ее величина зависит от районного коэффициента.

Доплату беременным женщинам в размере 675 рублей можно получить при постановке на учет в медицинское учреждение на сроке беременности 12 недель, сообщает Сиб.фм. Кроме того, пособие в размере 40 % от среднего заработка выплачивается на детей возрастом до 1,5 лет.

Величина материнского капитала за первенца составит 466,6 тыс. рублей, за второго ребенка — 616,6 тыс. рублей. Такую же сумму можно получить при рождении последующих детей, если семья еще не обращалась за этой мерой поддержки.

На компенсацию ипотечного кредита могут рассчитывать родителей, у которых в 2019-2020 годах родился третий ребенок. Государство погасит до 450 тыс. рублей ипотечного долга таких семей.