Автомобили в России получат новые электронные паспорта

Москва, 31 октября. Автомобилисты в России с 1 ноября перестанут получать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) на автомобили. Их заменят электронные аналоги.

По словам экспертов, начиная со следующего месяца на собранные в России автомобили электронные ПТС будут оформлять сами производители. Импортируемые же транспортные средства будут получать документ от представительств компаний в России. В том случае, если гражданин ввозит в страну единичное транспортное средство, он сможет получить электронный паспорт на него в любой из испытательных лабораторий.

Кроме того, от автовладельцев не потребуется менять свой бумажный ПТС на электронный. Это дело каждого водителя. ГИБДД также будет выдавать традиционные экземпляры в случае их утраты или порчи, сообщает «Российская газета».

Электронный ПТС автовладелец сможет завести также на испытательных лабораториях или на пункте техосмотра.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как втрое сэкономить топливо. По мнению специалистов, экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока и может быть интересна не только предприятиям, но и простым автовладельцам.