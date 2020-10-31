В России разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу

Москва, 31 октября. Концепцию предназначенной для полетов к Марсу сверхтяжелой ракеты «Лидер» начал разрабатывать ГРЦ имени академика В.П. Макеева.

Вес «Лидера» составит 1143 тонны, грузоподъемность – 53 тонны. Вместе с пилотируемым космическим кораблем «Орел» высота носителя достигнет 91 метра, сообщает со ссылкой на документы Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева ТАСС.

Базовый вариант ракеты будет иметь два блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и оснащенный водородными двигателями РД-0120 центральный блок второй ступени.

Головная часть будет включать разгонный блок, корабль и межорбитальный буксир.

Для полетов к Луне потребуется связка двух «Лидеров». В пилотируемых программах этот вариант использовать не предполагается. Марсианская ракета будет состоять из трех базовых «Лидеров».

ГРЦ имени академика В.П. Макеева является головным разработчиком ракетных комплексов стратегического назначения. Его специалисты, в том числе создали межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

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