Эксперт рассказа о «цифровом следе» пользователей Интернета

Москва, 31 октября. Данные о геолокации, история поиска и соцсети могут многое рассказать о пользователе, предупредил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что в «цифровой след» человека входит история поиска пользователя, благодаря которой в Интернет уходит информация о планах, в том числе о поездках или крупных покупках.

«Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими», — рассказал Мясоедов агентству «Прайм».

Но главным источником информации эксперт назвал самого пользователя и его близких. Друзья упоминают человека в сторис, отмечают на фотографиях, пишут публичные поздравления на страницах соцсетей, предлагают помощь или выражают сочувствие.

Пользователи также выставляют снимки, геометки, номер телефона, публикуют музыку, подписываются на тематические группы. Несведущие люди могут разместить в Сети фото личных документов и раскрыть важную информацию о себе.

Делать это категорически не стоит, так как мошенники могут воспользоваться оставленными в общем доступе личными данными, предупреждает специалист.

Ранее замгендиректора цифрового сервиса n’RIS и управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина заявила, что для борьбы с нелегальным заимствованием контента правообладатели нуждаются в обеспечении максимальным набором инструментов, сообщает «Культуромания». По ее словам, антипиратские меморандумы профессионального сообщества проблему не решают.