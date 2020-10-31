Академик рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 31 октября. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда россиянам ждать пика заболеваемости COVID-19.

По мнению академика РАН, заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет своего пика в разное время в отдельных регионах страны. Связано это будет с тем, что рост инфицирования в том или ином субъекте начался в разное время.

«Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — приводит слова Горелова ТАСС.

При этом он предположил, что на пике заболеваемости число выявляемых новых случаев будет составлять около 20 тысяч в день. Но ситуация может измениться в зависимости от осознанности граждан и строгости соблюдения предписанных санитарно-эпидемиологических норм. Академик также отметил, что пугаться нынешний статистики по заболеваемости не стоит, так как необходимо понимать всю сложность эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее специалисты пришли к выводу, что рост заболеваемости COVID-19 в России возникнет в феврале-марте 2021 года. Для того чтобы пандемия пошла на убыль, значительная часть населения должна стать невосприимчивой к инфекции. Об этом пишет издание «Дни.ру».