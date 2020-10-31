Врач рассказала об опасности сдерживания кашля и чихания

Москва, 31 октября. Сдерживать кашель и чихание даже в период пандемии вредно. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, чихание и кашель — это необходимые защитные реакции организма, которые помогают вывести слизь и микробы. Однако важно понимать, что полезное чихающему в данному случае несет угрозу окружающим.

«Носительство вируса, не только ковида, даже обычного вируса гриппа, вызовет обострение хронических заболеваний, собственных заболеваний организма, человек будет болеть», – объяснила терапевт.

Терапевт призвала соблюдать определенные правила. По ее словам, чем раньше и быстрее удается удалять мокроту, содержащую бактерии, вирусы и токсины, тем лучше. Поэтому нужно откашливаться на улице, когда нет вокруг других людей.

«Если кто-то рядом, а кашель вызывает влажные выделения, вы собираете это, сплевываете в салфетки и сразу выбрасываете. Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции», – сообщила врач Людмила Лапа.

Чихать специалист посоветовала в сухие платки. Если кашель с влажными выделениями, то их нужно собрать в салфетку и выбросить.