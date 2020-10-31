Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Партия «Слуга народа» назвала отмену антикоррупционных норм причиной кризиса

Партия «Слуга народа» назвала отмену антикоррупционных норм причиной кризиса

Киев, 31 октября. Конституционный суд Украины своим решением об отмене антикоррупционных законодательных норм создал кризис в стране. Такое мнение озвучили в партии «Слуга народа».

«Нынешний состав Конституционного суда спровоцировал на Украине глубокий кризис. Под угрозой уничтожения — практически вся антикоррупционная инфраструктура государства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Там также говорится, что из-за решения суда возникли проблемы с выполнением страной обязательств перед Евросоюзом и способностью сохранять внутреннюю стабильность.

Члены партии заявили, что решение Конституционного суда необходимо признать «ничтожным» и назвали три возможных выхода из сложившейся ситуации. Первый — добровольная отставка судей, что нереалистично, считают в «Слуге народа». Второй — уличное противостояние, которое создаст дополнительные опасности для государственности. А третий — голосование Рады за законопроект Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

Напомним, ранее члены Конституционного суда Украины нашли признаки переворота в законопроекте президента страны Владимира Зеленского. Уголовное дело возбудили по статье «О захвате государственной власти».

Новости партнеров