Партия «Слуга народа» назвала отмену антикоррупционных норм причиной кризиса

Киев, 31 октября. Конституционный суд Украины своим решением об отмене антикоррупционных законодательных норм создал кризис в стране. Такое мнение озвучили в партии «Слуга народа».

«Нынешний состав Конституционного суда спровоцировал на Украине глубокий кризис. Под угрозой уничтожения — практически вся антикоррупционная инфраструктура государства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Там также говорится, что из-за решения суда возникли проблемы с выполнением страной обязательств перед Евросоюзом и способностью сохранять внутреннюю стабильность.

Члены партии заявили, что решение Конституционного суда необходимо признать «ничтожным» и назвали три возможных выхода из сложившейся ситуации. Первый — добровольная отставка судей, что нереалистично, считают в «Слуге народа». Второй — уличное противостояние, которое создаст дополнительные опасности для государственности. А третий — голосование Рады за законопроект Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

Напомним, ранее члены Конституционного суда Украины нашли признаки переворота в законопроекте президента страны Владимира Зеленского. Уголовное дело возбудили по статье «О захвате государственной власти».