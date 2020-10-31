В ЕС посоветовали Украине быстро восстановить доверие после решения КС

Киев, 31 октября. Украина должна законным способом вернуть доверие к себе после решения КС об отмене ряда антикоррупционных норм, заявил глава представительства ЕС Матти Маасикас.

В эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера» дипломат заявил, что «антикоррупционная архитектура», которую на Украине начали создавать после Майдана в 2014 году, давала свои результаты и легла в основу сотрудничества страны с Евросоюзом, включая «вопрос безвизовых поездок».

«Украинские политики приложили много усилий для достижения этого результата. И теперь это доверие надо восстанавливать. Быстро», — заявил европейский дипломат.

Маасикас подчеркнул, что все события на Украине должны происходить с уважением к конституции и в конституционных рамках.

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд (КС) Украины по представлению 47 депутатов Рады признал значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующей конституции.

В том числе решение КС касалось положения о необходимости публикации украинскими чиновниками электронных деклараций и их проверки. Не соответствующей конституции судьи признали и предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование уголовную статью 366-1.

Президент Украины Владимир Зеленский после экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 29 октября внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей КС. Кроме того инициатива предлагает признать не имеющим правовых последствий решение конституционного суда о декларировании.

Глава КС Александр Тупицкий позже стал фигурантом уголовного дела о госизмене.