Власти Украины намерены выяснить причину закрытия границы с Белоруссией

Киев, 31 октября. Власти Украины намерены разобраться, почему Белоруссия приняла решение о закрытии границы между странами. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина намерена изучить этот вопрос вместе с Литвой и Польшей. В Минске заявили, что причиной закрытия границ стала пандемия коронавируса, но решение не было ничем спровоцировано, заявил Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он добавил, что, если выяснится, что причина закрытия была не в пандемии, то Украина, Литва и Польша примут ответные меры.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее поручил закрыть границу страны для обеспечения безопасности. По его указу туда будут отправлены военные. Президент подчеркнул, что это действие не будет означать «железный занавес», но его необходимо сделать, так как Минску «бросили вызов». Границы с Россией эта мера не коснулась.

Лукашенко отметил, что вопрос усиления безопасности на границе связан и с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что в Европе произошла «вспышка заболеваемости, поэтому нужно принимать меры.

Ранее белорусский лидер обвинил Литву и Польшу в финансировании протестующих рабочих. Он добавил, что их всего 10-12 человек, и они получают деньги по закрытым каналам.