Украинцы испытывают критическую нехватку вакцины от гриппа

Киев, 31 октября. Глобальная нехватка вакцины от гриппа наблюдается на Украине. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что закупка препарата достаточно проблематична, поскольку его нет ни в США, ни в ФРГ, ни во Франции. Ляшко отметил, что Украине обещают поставить вакцину, но скорее всего это случится в начале января. Главный санитарный врач Украины заверил, что Киев продолжает работать в данном направлении с фармацевтическими производителями по всему миру.

Ляшко заявил, что в текущем году было выделено три сотни миллионов гривен (837 миллионов рублей) на закупку 1,4 миллиона доз вакцины против гриппа для медиков, силовиков, учителей и пожилых людей. На данный момент 40 тысяч доз вакцин закуплено, ожидается поставка еще 660 тысяч.

Главный украинский санитарный врач при этом отказался называть, в какой стране якобы закупаемая вакцина от гриппа производится. Он отметил, что не может гарантировать, что вакцина вообще будет закуплена.

Украина отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса 21 октября. Минздрав страны отмечает, что российский препарат не проходил экспертизу в странах Запада. Некоторые оппозиционные украинские политики заявили, что Киев все равно купит российскую вакцину, но под видом западной.

28 октября Киев продлил в стране до конца года режим ЧС, введенный в стране из-за распространения коронавируса.