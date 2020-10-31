МИД Украины предупредил о риске потерять безвиз с ЕС

Киев, 31 октября. Украина рискует потерять поддержку международных партнеров и безвизовый режим с ЕС из-за конституционного кризиса, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Если не будет найдено системное решение по той проблеме, которую создал Конституционный суд, то поверьте мне, пострадает не только безвизовый режим. Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас наибольшая торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы», — предупредил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Кулеба.

По словам министра, украинские власти смогли убедить партнеров пока не принимать мер в отношении Украины.

По обращению ряда депутатов рады Конституционный суд (КС) страны 27 октября признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» в части уголовной ответственности за недостоверные сведения в декларациях чиновников об имуществе и полномочий Национального антикоррупционного комитета Украины.

В ответ президент страны Владимир Зеленский, созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подал законопроект об увольнении всех судей.

После решения Конституционного суда Украины в Киеве прошла массовая демонстрация с требованием распустить орган. Глава КСУ Александр Тупицкий стал фигурантом уголовных дел, в том числе по статье о госизмене из-за приобретения земельного участка в Крыму.