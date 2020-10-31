Секретарь СНБО заявил о попытках уничтожить государственность Украины

Киев, 31 октября. Россия может иметь отношение к кризису, который возник из-за решения КС Украины отменить ряд антикоррупционных норм, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

С неоднозначным заявлением секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». По мнению Данилова, действия некоторых людей направлены на уничтожение украинской государственности. Именно на это, в том числе направлено решение Конституционного суда Украины, считает он.

«В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор, у меня сомнений почти нет», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что о своих предположениях уже известил президента Украины Владимира Зеленского.

Конституционный суд Украины ранее признал, что некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» неконституционны. В ответ глава государства созвал заседание СНБО и подал законопроект об увольнении всех судей КС.

Против судей Конституционного суда Украины также открыли уголовное дело по статье о захвате госвласти, сообщает со ссылкой на пресс-службу партии «Голос» телеканал «360».

Тем не менее киевский политолог Михаил Погребинский считает, что действия КСУ были законны и оправданы. Эксперт предположил, что неправомерные попытки президента уволить судей будут иметь для него серьезные последствия.