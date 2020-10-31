Специалист объяснила, почему вода из кулера может быть опасна

Москва, 31 октября. Опасности, которые таит в себе вода из кулера, назвала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Содержание микроэлементов в воде, по словам специалиста, не всегда соответствует маркировке. Употребление некипяченой воды может привести к проблемам со здоровьем, особенно если бутыли неправильно обеззараживают. Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручила Роскачеству исследовать воду, в том числе и ту, что используют в кулерах.

Роскачество в настоящее время проверяет воду на наличие патогенных организмов и общую обсемененность — допустимость употребления воды из кулера без кипячения и обработки, а также на наличие возможной фальсификации и введения покупателей в заблуждение.

Эксперт Роскачества, заявила, что большой объем, около 20 литров воды, и плохо промытый кран кулера могут привести к накоплению микроорганизмов в воде. При этом емкости могут использоваться по несколько раз. Если требования по обеззараживанию не будут соблюдаться, в воде могут появиться микроорганизмы, которые оказывают негативное влияние на организм человека, в частности на работу желудочно-кишечного тракта.