Боксера Пашалиева госпитализировали после боя на ринге

Москва, 31 октября. В столице был госпитализирован боксер Тимур Пашалиев. Спортсмен был экстренно доставлен в больницу после тяжелого нокаута в ходе боя. Об этом сообщил ФАН источник в экстренных службах.

«Да, это так. По состоянию здоровья информация будет позже», — уточнил собеседник агентства.

Известно, что Пашалиев участвовал в бою с оппонентом Олегом Мисюрой в рамках Shamo Boxing, проводимого в универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов». В конце первого раунда Пашалиев пропустил несколько ударов от Мисюры, добивающим из которых стал правый хук.

После спортсмен упал и не пришел в сознание. На место незамедлительно были вызваны врачи. Мужчина был госпитализирован.