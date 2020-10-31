Небензя жестко ответил на вопрос про «отравления оппонентов Путина»

Нью-Йорк, 31 октября. Постпред России при ООН Василий Небензя считает оскорблением даже намек на то, что президент РФ Владимир Путин мог стоять за убийством человека.

Корреспондент CNN спросил российского дипломата на пресс-конференции, почему много оппонентов российского президента «застрелены или отравлены». В ответ Небензя отметили, что в мире происходит «много вещей». Дипломат подчеркнул, что при этом «никто огульно не обвиняет лидера той страны, где политика убивают» в том, что он дал соответствующий приказ.

«Для меня даже намек на то, что президент Путин стоит за приказом или указанием убить того или иного человека, является оскорблением», — жестко ответил корреспонденту Небензя.

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что «общественность инфицирована» и, «читая New York Times день за днем», может легко поверить, будто президент России проводит по четвергам закрытые встречи, выбирая кого-то своей целью.

«Это такая чушь, что она даже не достойна комментирования. Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США», — заключил постпред РФ при ООН.

По мнению дипломата, современный мир можно охарактеризовать девизом «Мир после правды».

Небензя ранее обращался к своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену с советом не читать американских газет перед заседаниями Совета безопасности ООН по Сирии.