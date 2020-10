Экс-председатель правительства Касьянов погряз в антироссийских интригах

Еще не так давно на высших должностях российской власти находились люди, использующие свое положение в интересах олигархата и теневых дельцов с Запада. После того, как механизм государственной машины смог отторгнуть эти дефектные элементы, они стали открыто действовать в интересах внешних управляющих центров. ФАН раскрывает тайные связи одного из самых влиятельных политиков переходного периода — бывшего председателя Правительства РФ Михаила Касьянова, который после отставки со своего поста начал работать против России.

Солнцевский Крепыш

В семье проживавших в подмосковном городке Солнцево директора школы Михаила Федоровича и главного экономиста Главмосстроя Марии Павловны зимой 1957 года родился сын. Назвали его так же, как и главу семьи — Михаилом. Долгожданный мальчик был младшим ребенком в семье, где уже было две дочери, поэтому отец баловал своего любимчика. По собственным словам Михаила Касьянова-младшего, он уже с 5 лет начал вместе с отцом на кухне слушать «Радио Свобода», «Голос Америки» и другие западные радиостанции. За полноватое телосложение Миша получил в школе прозвище Крепыш, был общительным подростком и имел много друзей. Среди его многочисленных знакомых был и Сережа Михайлов, более известный по прозвищу Михась. Правда, с будущим «авторитетом» у них был немного разный круг общения, поэтому пересекались они редко: с десяти лет Миша серьезно занимался музыкой, играл на виолончели. В школе Михаил познакомился с Ирой Перелетовой, которая была на год его старше. Их дружба переросла в любовь, и впоследствии они поженились.

Когда Касьянову-младшему исполнилось 18 лет, умер его отец. Теперь Михаил остался в семье единственным мужчиной. К тому времени он уже поступил в Московский автомобильно-дорожный институт, но смерть отца выбила юношу из ритма студенческих будней. Как следствие, Михаил, недоучившись, ушел из института и почти сразу же был призван в армию. Возможно, успеваемости могло помешать и увлечение рок-музыкой: пластинки, джинсы и футболки интересовали его больше лекций и семинаров.

Рослого юношу определили в отдельный Кремлевский полк комендатуры московского Кремля девятого управления КГБ СССР. Отслужив положенные два года, в 1978 году Михаил уволился в запас. Мария Павловна подыскала сыну место во Всесоюзном проектном и научно-исследовательском институте промышленного транспорта Госстроя СССР, устроив его туда старшим техником. Одновременно Михаил продолжал учебу в МАДИ на вечернем отделении, где настойчиво осваивал специальность инженера-строителя.

После завершения обучения у молодого специалиста появилась возможность устроиться на более престижную работу, что вскоре и произошло. В 1981 году Касьянова пригласили в аппарат Государственного планового комитета (Госплана) РСФСР. Комитет в основном состоял из сотрудников пожилого возраста, которые годами насиживали свои места и отдавать их не собирались. Поэтому не каждому молодому человеку удавалось закрепиться в аппарате, а тем более сделать себе карьеру. Но молодой и амбициозный специалист, добросовестно выполнявший ответственные поручения своего начальства, заработал для себя репутацию. Так, шаг за шагом он за девять лет работы дорос от инженера до главного специалиста.

Касьянов ценился за знание иностранного языка и был любимым сотрудником заместителя начальника внешнеэкономического отдела Николая Шапоренко. Николай Акимович многое сделал для своего подчиненного и в какой-то момент продвинул его дальше по служебной лестнице, обратив на него внимание председателя Госплана Николая Масленникова. Уже к 27 годам Касьянов занял пост начальника подотдела управления внешнеэкономических связей, и постоянно находился в зарубежных командировках вместе с Масленниковым.

Борьба финансов с экономикой

После распада СССР комитет был преобразован в Министерство экономики РФ. Несмотря на это, многие сотрудники ушли в коммерческий сектор, и Михаил Михайлович стал цениться еще больше. Министром же новоиспеченного министерства оказался Олег Лобов, который строил наполеоновские планы в отношении своей структуры. В те годы Министерство экономики превращалось чуть ли не в центр правительства, а ее министр мог конкурировать по влиятельность с премьер-министром.

Такое положение дел не устраивало тогдашнего министра финансов Бориса Федорова, который стал переманивать к себе сотрудников из Минэкономики, чтобы ослабить своего конкурента. Не мог Федоров пройти и мимо такого ценного кадра, как Касьянов. В 1993 году по инициативе министра финансов Касьянову был предложен ответственный пост руководителя Департамента иностранных кредитов и внешнего долга в Министерстве финансов.

Непосредственным его начальником оказался первый заместитель министра финансов Андрей Вавилов, который к тому времени уже попадал в коррупционные скандалы. Касьянов был не единственным кандидатом на должность, но Вавилов предпочел именно Михаила Михайловича. Видимо, разглядев в нем нужные качества, первый замминистра делегировал ему большую часть своих обязанностей. Со временем Андрей Петрович решил отправлять вместо себя Касьянова и на важные зарубежные переговоры, но для этого ему нужно было повысить статус своего подчиненного, чтобы соответствовать уровню иностранных партнеров. Именно поэтому он уговорил тогдашнего премьера Виктора Черномырдина сделать своего подчиненного заместителем министра финансов. С этим назначением у Михаила Михайловича начался новый виток карьеры: теперь он заведовал всеми валютными операциями Минфина.

Должность, которую он занимал, таила в себе множество соблазнов, перед которыми устоять было практически невозможно. Замминистра был связан с кредитами российских предприятий, которые брались у зарубежных партнеров под госгарантии. В случае невозможности выплатить данный кредит, его погашало государство. Такую схему запретили лишь в 1997 году при министре финансов Михаиле Задорнове, а до этого «благодарности» шли потоком как со стороны должников, так и кредиторов. Делалось это с единственной целью — вытянуть как можно больше денег из тощей российской казны.

Не мог пройти без участия Касьянова и громкий коррупционный случай, связанный со швейцарской строительной фирмой Mabetex. Фирма тогда выиграла контракт на реставрационные работы в Московском Кремле стоимостью почти в 24 миллиона долларов. Позже выяснилось, что контракт достался швейцарцам в силу их готовности делиться с российскими чиновниками. Внешторгбанку же было дано указание «отвернуться» и не контролировать перечисления. Такое указание никак не могло быть отдано без согласия замминистра.

Кредитный стервятник Браудер

В 1996 году Касьянов не остался в стороне от другой финансовой аферы. Международный валютный фонд выделил на стабилизацию курса рубля 4,781 млрд долларов. Минфин перевел эти деньги со своих счетов в банки СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк — чтобы те обратно перечислили им рубли на эквивалентную сумму. Но в казну поступило отнюдь не рубли, а гособлигации ГКО, а сами кредитные организации начали дружно банкротиться.

Например, Bank of Sidney, в который, по данным тогдашнего главы Комитета по безопасности Госдумы Виктора Илюхина, было направлено 2,35 млрд долларов из кредита МВФ, исчез таинственным образом через месяц после российского дефолта. Да и зарегистрирован он был, как выяснило расследование, не в Австралии, а в 1996 году в одном из офшоров. Также выяснились и другие интересные подробности этой крупнейшей аферы. До поступления транша МВФ на счету ЦБ РФ в Republic National Bank of New York 27 июля 1998 года находилось всего 400 млн долларов. Во время дефолта, счет необъяснимо вырос до 21,5 млрд начиная с 17 августа, а уже 24 августа на счету осталось всего 300 млн долларов. Куда делись эти деньги, включавшие кредит МВФ, знал, очевидно, владелец банка Эдмон Сафра, который уже той же осенью оказался в сфере внимания ФБР США по подозрению в отмывании денег из России.

По еще одному удивительному совпадению, сразу после того, как стало известно о решении МВФ о выделении кредита, банкир со своим другом основал фонд Hermitage Capital Management. Друга и партнера Сафры звали… Уильям Браудер.

Теперь все начало вставать на свои места. Недаром глава Минфина США Роберт Рубин в газете New York Times от 19 марта 1999 года так вспоминал о западной помощи России:

«Заем в размере 4,8 миллиарда долларов, выделенный МВФ России, возможно, был использован на другие цели неподобающим образом. Точнее, расхищен окружением президента Ельцина».

Исполнительный директор МВФ от России Алексей Можин в одном из своих интервью также откровенно признал, что полученные от МВФ доллары ЦБ «продал тем, кто хотел их купить».

Как позже установила созданная Советом Федерации Временная комиссия, кредит МВФ был получен без требуемого по закону согласования с Госдумой, Советом Федерации и Совбезом России, и что решение о дефолте принималось также незаконно и негласно, без заседания Совета министров РФ. В узкий круг лиц входили премьер-министр Сергей Кириенко, глава ЦБ Сергей Дубинин, его первого заместитель Сергей Алексашенко, глава Минфина Михаил Задорнов, а также приглашенные в качестве экспертов Анатолий Чубайс и Егор Гайдар.

Весьма сомнительные меры по укреплению рубля в итоги привели страну к катастрофическому дефолту августа 1998 года, а на следующий год после загадочных трансформаций кредитных миллиардов и последующего за ним обвала российской экономики, Сафра внезапно погиб в собственном доме в Монако…

Вообще, международный мошенник Уильям Браудер обязан своими баснословными капиталами именно Касьянову. Благодаря договоренностям замминистра с западными правительствами, страна оказалась беззащитной перед такими деятелями как Браудер, находящимся под следствием Майклом Калви и другими дельцами, действовавшими под благородным предлогом инвестиций в экономику России.

Таким образом, зона ответственности Михаила Касьянова представляла собой одну большую кормушку, и, судя по тем коррупционным скандалам, которые происходили в этой сфере, этой кормушкой активно пользовались. Нужно полагать, что олигархи, хорошо обогатившиеся на данной комбинации, не забыли о своих благодетелях. Наверное, неслучайно, что именно тогда за Касьяновым закрепилось прозвище «Миша два процента», данное ему за то, что тот якобы брал за свою подпись два процента от общей суммы подписанного документа.

Позже Касьянов оказался ответственным за реструктуризацию внешних долгов России и частных банков страны, часть которых образовалась не без его участия. В эти годы на Михаила Михайловича вышел бизнесмен Александр Мамут, чьи банки, в частности МДМ-Банк и Собинбанк, занимались скупкой внешних российских долгов. Касьянов стал следить за тем, чтобы государство, выполняя свои обязательства перед своими кредиторами, в первую очередь расплачивалось с Мамутом. В свою очередь Александр Леонидович не забывал «благодарить» замминистра.

Ветеран кабинетных сражений

В тот период Правительство РФ находилось в крайне нестабильном состоянии. Своего кабинета на Ильинке мог в один момент лишиться любой министр, особенно из экономического блока. Менялись премьеры, а вместе с ними и министры финансов. Вначале Черномырдина сменил молодой Сергей Кириенко, но пробыл на своем посту всего несколько месяцев, пока не случился дефолт. За ним пришел Евгений Примаков, с осени 1997 года министром финансов стал Михаил Задорнов, который прохладно относился к Касьянову, но при этом признавал его деловые качества. Перед министром также стояла задача уменьшить количество своих заместителей. А так как ответственных за внешнюю экономическую деятельность оказалось сразу двое (помимо Михаила Михайловича этими вопросами в министерстве занимался и Алексей Кудрин), то, судя по отношению министра к своему заму, своего поста должен был лишиться именно Касьянов.

Однако Задорнов решил убрать Кудрина, который достался ему «по наследству» от Чубайса. Таким образом, Михаил Михайлович стал единственным первым заместителем министра финансов. Прошло совсем немного времени, и на правительственном Олимпе вновь произошли изменения: на самую его верхушку взлетел Сергей Степашин. Новый председатель правительства начал уговаривать Михаила Задорнова стать его первым замом, обещая при этом сохранить за тем пост министра. Но когда согласие было получено, через короткое время он все-таки лишился своей предыдущей должности. Так министром финансов был назначен другой Михаил Михайлович, теперь уже по фамилии Касьянов.

Таким стечением обстоятельств были довольны многие олигархи, тесно «сотрудничавшие» в последние годы с вновь назначенным министром. Так, большие надежды на Касьянова возлагали Роман Абрамович, а также глава Администрации Президента РФ Александр Волошин. Нового министра поддерживали и другие олигархи, налаживались контакты и с питерской командой, которая постепенно перебиралась в Москву.

Когда премьером был назначен Владимир Путин, у Касьянова с ним сложились неплохие отношения. На тот момент Путин был доволен успехами министра в сфере погашения и реструктуризации долгов. Поэтому, когда Борис Ельцин назвал Путина исполняющим обязанности президента, Касьянов был назначен координировать работу Правительства. Так с января 2000 года он стал совмещать пост министра финансов и исполняющего обязанности председателя правительства, а уже в мае он был утвержден на этой должности Госдумой.

Нужно сказать, что кандидатов на высшую должность в правительстве было много, и такое решение не всеми было воспринято однозначно. Выдержав шквал критики, Михаил Михайлович продолжал работать на своем посту. Между тем стали появляться и сообщения о том, что Касьянов готовится пойти на следующие президентские выборы. В 2002 году в Нижнем Новгороде неожиданно прошла конференция, участники которой предложили выдвинуть Касьянова на пост главы государства. И как он не открещивался от подобных конференций и своих амбиций, отношение к нему начало меняться. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов был рад подбросить дров в костер и начал говорить о том, что премьер обхаживает вашингтонские кабинеты, чтобы заручиться западной поддержкой.

Вскоре позиции премьера стали еще более шаткими. Стало очевидно, что в критические моменты главе правительства не хватает нужной в таких случаях решительности и готовности брать ответственность на себя. Во время трагических событий в театральном центре на Дубровке, когда террористы захватили более 1200 заложников, Касьянов, входивший в Совет безопасности, стал настаивать на проведении переговоров с боевиками, хотя единственным шансом на спасение жизней людей была подготовленная и оперативно проведенная спецоперация, о чем потом говорили сами «альфовцы».

«Если бы мы пошли у них на поводу, начали договариваться, пошли бы на те условия, которые они выдвигали, то оказалось бы, что наше государство бесхребетное, — уверен Виталий Демидкин, возглавлявший штурмовое подразделение. — А здесь мы сломали хребет врагу, показав стойкость и четкость».

Аппаратные просчеты также не прибавляли авторитета Касьянову. Своим приказом он отправил в отставку председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко, конфликтовавшего с министром природных ресурсов, однако данное решение не было подкреплено соответствующим указом президента, поэтому Наздратенко остался на своем посту. Позже Генеральная прокуратура РФ заинтересовалась уже самим Касьяновым в связи с расследованием дела о злоупотреблениях в Госкомрыболовстве.

Частыми конфликтами стала сопровождаться совместная работа председателя правительства с министром финансов Алексеем Кудриным и министром экономического развития Германом Грефом. Касьянов пообещал предприятиям обрабатывающей промышленности с 2004 года снижение базовой ставки налога на добавленную стоимость, но данное решение Греф и Кудрин стали активно саботировать. На заседаниях министры регулярно слышали острую критику в свой адрес, но и сами не оставались в стороне, обвиняя премьера в переписывании утвержденных правительством документов.

По словам Владимира Путина, некоторые «либеральные» министры, в том числе Герман Греф, приходили и просили уволить Касьянова.

«Мы с этим жуликом работать не будем, или он, или мы», — привел слова этих министров Владимир Путин во время «Прямой линии» в 2011 году.

Трения возникли и с министром обороны Сергеем Ивановым, который требовал денег на проведение реформы с целью перевести часть Вооруженных сил на контрактную основу. Касьянов же выделять средства в нужном объеме отказался. Дело дошло до того, что 18 июня 2003 года в Госдуме на голосование был вынесен вопрос о недоверии правительству. Большинство проголосовало за отставку, но вследствие того, что в голосовании приняло участие недостаточное количество депутатов, вотум недоверия не был принят.

Проклятие Ходорковского

Окончательно ситуация для Касьянова изменилась тогда, когда он назвал арест одного из совладельцев компании «ЮКОС» Платона Лебедева «чрезмерной мерой». Чуть позже он вновь высказался по «делу ЮКОСа», обратив внимание на то, что оно негативно отражается на имидже страны и настроении инвесторов. Генпрокуратура в ответ обвинила его в давлении на суд. Тем не менее, Касьянов продолжил высказываться против уголовного дела экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

В итоге, в феврале 2004 года Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Виктор Христенко. А уже в марте того же года депутаты Госдумы Виктор Илюхин, Геннадий Гудков, Александр Хинштейн, Евгений Ройзман, Алексей Волков и Владимир Стальмахов направили обращение в МВД, ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить средства, которые имеются у Михаила Касьянова на продолжение политической деятельности, с целью установления их происхождения. В заявлении утверждалось, что деньги в фонд Касьянова выводились из Госкомрыболовства.

Если поначалу отставной чиновник еще был вхож в высокие кабинеты и даже получал приглашения возглавить Совет безопасности, то вскоре он решил полностью уйти в оппозицию к действующей власти. В 2005 году он стал кооперироваться с другими несистемными оппозиционерами и даже заявил о своих планах баллотироваться в 2008 году на президентский пост. Политик чувствовал за собой сильную поддержку Запада — на Российском экономическом форуме в Лондоне его встречали как старого знакомого.

В ноябре он возглавил Демократическую партию России (ДПР). В это время в СМИ вновь усилилась критика в адрес бывшего премьера. Несмотря на то, что политик оказался в опале, многие олигархи не прекратили общение с ним. Так он был замечен на палубе яхты Абрамовича в компании самого миллиардера, Борис Березовский назвал Касьянова «перспективным публичным политиком», а Леонид Невзлин выразил готовность помогать ему в будущей борьбе за пост президента РФ.

Однако такая поддержка не прибавляла бывшему премьер-министру народной популярности. Минусом был и тот факт, что Касьянов неоднократно упоминал свои визиты в США, заявляя о том, что его точка зрения совпадает с позицией американской элиты. В ДПР дела у Михаила Михайловича не сложились, председателем партии был выбран Андрей Богданов, поэтому в 2006 году Касьянов возглавил новое межрегиональное движение Народно-демократический союз, которое вскоре было преобразовано в общероссийское движение Российский Народно-демократический союз.

Позже совместно с Гарри Каспаровым (Объединенный гражданский фронт) и Эдуардом Лимоновым из Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ) была создана коалиция Всероссийского Гражданского конгресса (ВГК), позже переросшая в «Другую Россию».

Довольно быстро в стане оппозиции начались непримиримые разногласия. Каспаров не поддержал желания Касьянова стать единственным кандидатом в президенты от объединенной оппозиции. В декабре 2007 года Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению политика кандидатом на высший государственный пост. Но на следующий год Касьянов не был зарегистрирован кандидатом по причине того, что две трети подписей в подписных листах были признаны недействительными. Было отказано ему и в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость», поэтому Касьянов стал членом Европейской партии либеральных демократов и реформаторов. Его риторика стала типичной для несистемной оппозиции. Он все чаще говорил об ущемлении базовых прав человека в стране, о притеснении бизнеса, звучали требования освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

В 2010 году вместе с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Миловым политик в очередной раз сделал попытку создать оппозиционную партию, которая стала называться Партией народной свободы (ПАРНАС). Но и на этот раз Минюст отказал ей в регистрации. После этого партия в 2012 году объединилась с зарегистрированной Республиканской партией Владимира Рыжкова, и стала носить название РПР-Парнас. Касьянов стал сопредседателем партии.

Революция норковых шуб

В эти годы политик активно участвовал в протестном движении, которое переживало свой рассвет. Выступал на митингах зимы 2011 – 2012 годов, в том числе на Болотной площади и проспекте Сахарова.

«Вспомните события конца 2011 года. Средний класс вышел на улицы! — с восторгом вспоминал потом Касьянов. — Тогда власть перепугалась. Вышли те, кому было что терять. Я помню, как люди приезжали на приличных машинах и ходили на митинги в шубах».

10 апреля 2014 гoда в интервью программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» Касьянов подверг резкой критике внешнюю политику России по отношению к Украине, назвав воссоединение Крыма с Россией «аннексией территории независимого суверенного государства», а спустя две недели политик выступил в Вашингтоне на заседании Атлантического совета с призывом к США ввести санкции против России.

В сентябре Касьянов подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины». В ноябре политик снова поехал в Лондон, где выступил в британском парламенте на дебатах «Перспективы России после Путина», а уже после возвращения в Москву попросил европейцев не снимать санкции, поскольку Европа все равно «не договорится с режимом Путина».

В феврале 2015 года в Москве наемным убийцей был застрелен один из главных соратников Касьянова последних лет Борис Немцов. После его смерти сплоченность рядов борцов с режимом стала быстро рассыпаться. Протестное движение пошло на спад, а все уступки, которые оппозиция смогла для себя выторговать, постепенно потеряли свое значение. Еще в 2014 году партию РПР-Парнас покинул Рыжков, тогда же откололся и Милов, примкнув в итоге к блогеру Алексею Навальному.

После убийства Немцова Касьянов окончательно решает придерживаться жесткой антироссийской линии. Он едет в Страсбург, где выступил перед депутатами Европейского парламента и заявил, что считает правильным введение Западом санкций против России.

Как и во время выступления политика в Европарламенте четырьмя годами ранее, антироссийские речи экс-премьера радостно приветствовали высокопоставленные еврочиновники и парламентарии — президент Европарламента Мартин Шульц, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок, а также лидеры парламентских фракций.

После возвращения из Страсбурга Касьянов полетел в Вашингтон, где выступил в Совете по международным отношениям, а затем передал в Конгресс США новые фамилии восьмерых российских граждан к «списку Магнитского», пролоббированного Биллом Браудером еще в 2012 году.

«Мы встречались с руководителями комитетов по иностранным делам сената и палаты представителей конгресса США, лидерами партийных фракций, и передали им данный список», — сказал Касьянов в интервью РИА Новости.

Фигура Браудера проявилась вновь неспроста — аферист по привычке действовал руками верного ему оппозиционного политика. Не исключено, что эта очередная атака на российских граждан, среди которых были не только политики, но и простые журналисты, была разработана в начале 2015 года во время встречи Браудера и Касьянова в Лондоне.

От Михаила Борисовича — Михаилу Михайловичу

Попытка участия в региональных выборах в декабре 2015 года также провалилась, ему не помогла даже коалиция с Навальным и финансирование предвыборной кампании экс-владельцем ЮКОСа Ходорковским.

В обмен на финансовую и информационную поддержки беглый олигарх просил для своего протеже, Владимира Кара-Мурзы, должность первого заместителя председателя партии. Ходорковский настаивал на том, чтобы в ПАРНАСе его ставленника воспринимали как второго после Касьянова человека в партии, однако после неудачно попытки участия на выборах в Новосибирской области, оппозиционная коалиция развалилась.

Тем не менее, Ходорковскому оппозиционный политик был очень благодарен за спонсорство.

«Михаил Борисович выбрал правильную линию помощи России извне, — расхваливал своего благодетеля Касьянов. — Он держит свободные информационные каналы. Он делает это не просто для своего политического позиционирования, но именно для распространения правдивой информации. Это очень полезно».

Начало 2016 года политик встретил с супругой на швейцарском курорте в Санкт-Морице. Семейная чета Касьяновых поселилась в просторном трехэтажном шале на фешенебельной улице Via Laret, расположенной в самом центре городка. По самым скромным оценкам, плата только за аренду особняка могла доходить до 5 млн рублей в неделю.

Хорошо отдохнув и набравшись сил, Касьянов снова в конце января летит по знакомому маршруту в Страсбург, где в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы выступил на пресс-конференции с темой «Расследование убийства Бориса Немцова». Выступление Касьянова в ПАСЕ было организовано и оплачено литовским политиком Эмануэлисом Зингерисом.

К слову, Зингерис — один из авторов стратегии военного сдерживания России, именно он был в числе тех, кто ставил свою подпись в декларации о независимости Литвы в 1990 году. В составе российской делегации, в которую вошли помимо самого Касьянова, дочь Бориса Немцова Жанна, координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза, адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, неожиданно оказался и давний партнер бывшего премьер-министра… Билл Браудер. В ПАСЕ Касьянов также встретился с советником Петра Порошенко по делам крымо-татарского народа Мустафой Джемилевым и пообещал тому… вернуть Крым Украине.

Несмотря на удачное начало года, весна началась для Касьянова с крупных неприятностей. 1 апреля стало известно о политических интрижках Касьянова с сексуальным уклоном. В эфире программы «ЧП. Расследование» телеканал НТВ показал документальный фильм «Касьянов день», посвященный тайнам подковерной деятельности и личной жизни лидера «ПАРНАСа».

НТВ представил скрытую запись со сценами интимного характера. Оказалось, что член политсовета «ПАРНАСа» Наталья Пелевина имеет сексуальную связь с лидером партии Михаилом Касьяновым. Кроме того, выяснилось, что Касьянов и Пелевина в постели ведут откровенные разговоры относительно заработков лидеров российской внесистемной оппозиции.

В своих постельных разговорах с Пелевиной Касьянов рассказывает, что разбогател по той же причине, что и олигарх Михаил Ходорковский: «Покупая за пять копеек, продавая по пять рублей».

Причем, на тезис Пелевиной о «ворованных» деньгах, Касьянов откровенно признался, что он — «тоже вор», если считать спекуляции с госсобственностью воровством.

Конец года оказался для ПАРНАСа даже еще более скверным. Партия Касьянова утратила малейшую привлекательность для избирателей, когда ее состав лишился молодых и активных деятелей. Речь, в первую очередь, идет о зампреде партии Илье Яшине, который выразил недовольство политикой своего партийного лидера. Вслед за Яшиным ПАРНАС покинули шесть членов ФПС, не менее трех региональных руководителей, а также порядка 20 рядовых сотрудников. В результате партия потеряла поддержку и стала абсолютно непривлекательна ни для своих сторонников, ни для западных спонсоров.

В поисках потерянного гранта

Последние годы не отличались для Михаила Касьянова большим разнообразием: опальный политик отчаянно обращался к различным западным структурам за бюджетом для продолжения своей подрывной деятельности внутри России. В 2017 году ПАРНАС направила в международный «Фонд за демократию» заявку на грант в размере 144 тысячи евро для проекта «Время диалога». В конце заявки ПАРНАСА было указано, что партия и в 2016 году брала деньги у иностранных партнеров, и проводила эти поступления через аффилированные структуры. В мае 2018 года Касьянов участвовал в форуме «Свободная Россия», проходившем в Литве, в июне в очередной раз его заметили в Вашингтоне.

В 2019 году Касьянов объявил о намерении получить место в Госдуме на выборах в 2021 году, для чего предложил изменить выборную процедуру. Ради достижения своей цели глава ПАРНАСа решил объединить свои усилия с «мусорным принцем» Дмитрием Гудковым. В октябре оппозиционеры создали гражданскую коалицию между ПАРНАСом и незарегистрированной «Партией перемен» Гудкова.

Объединившись с Гудковым, Касьянов снова летит к своим западным хозяевам. На этот раз самолет приземлился в Канаде: здесь его ждут на Международном Форуме по безопасности в Галифаксе.

«Всем привет из Канады. Помимо важной разоруженческой тематики обсудили также российско-украинские проблемы в преддверии встречи нормандской четверки», — сообщил он в своем Facebook.

Занимавший когда-то одну из высших должностей в руководстве страны Михаил Касьянов фактически обрек себя на покорное выполнение злой воли ее врагов, заинтересованных исключительно в подрыве политической, социальной и экономической систем российского государства. Касьянов последовательно продвигает еще высказанную им в 2015 году в интервью французскому журналу Politique Internationale идею о том, что Россия должна быть разделена на несколько частей. Крым вместе с русским населением, по его мнению, должен быть отдан Украине, а страна, уверен Касьянов, с помощью Запада должна пройти «курс соответствующего лечения».

Он относится к определенному сегменту отечественного политического поля, представителям так называемого «внутреннего Запада». В отличие от многих других отечественных оппозиционеров, Касьянов не только не скрывает, а даже откровенно подчеркивает свои связи с континентальной Европой, Великобританией, Канадой и США. Политик видит себя проводником интересов западной элиты, как он их себе представляет, и стремится сделать так, чтобы Россия максимально им соответствовала. Только интересы самой России и ее народа Касьянова и подобных ему продажных деятелей оппозиции волнуют меньше всего.

1 Организация запрещена на территории РФ.